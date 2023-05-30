黃埔海關破名錶走私案　案值3.6億人民幣

廣東省廣州市黃埔海關緝私局近日開展打擊水貨客渠道走私專項行動，共出動307名警力，在北京、西安、珠海、深圳等地同步查緝，共抓獲18名疑犯，一舉打掉兩個水貨客走私團夥，現場查獲100多隻涉嫌走私進口的名貴手錶，共查證4,158隻涉案名錶，涉案案值達3.6億元（人民幣，下同，約4億港元）。

黃埔海關緝私局開發區分局緝私科科長葉凱稱，黃埔海關緝私局開發區分局去年在偵辦一宗水貨客走私案時，辦案民警從疑犯的手機裏發現大量涉嫌走私高檔名錶的線索，以及以白某和楊某為首的兩個走私團夥。白某曾在杜拜務工5年，期間發現走私手錶利潤較大，便與朋友姜某、何某共同從事走私手錶活動。白某回國後與江某繼續合作，委託在國外的朋友、同事等人繼續幫助購買高檔名錶，走私到境內銷售牟利。疑犯楊某的走私手法與白某的團夥相似，同樣是從國外購買高檔名錶後，郵寄到香港和澳門，再通過螞蟻搬家的方式走私進境。

2020年以來，走私犯罪團夥接受廣州等地國內貨主委託，從日本、加拿大和香港地區等地採購高檔品牌手錶，通過水貨客走私進境，再利用國內速遞渠道將走私貨物交付買家。執法人員在其中一名疑犯的住所內，起獲60多隻涉嫌走私進口的名錶，價格均在10萬元（約11萬港元）以上，其中最貴的一隻價值更高達324萬元（約363萬港元）。目前，涉案疑犯已全部到案，案件正在進一步偵辦中。