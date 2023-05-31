涉製假芬太尼　美制裁中國墨西哥共17個實體及個人

美國拜登政府竭力阻止假冒鴉片類止痛藥「芬太尼」進口之際，美國財政部周二（30日）公布，制裁中國及墨西哥共17個實體及個人，指控他們生產假冒的芬太尼。中國駐美大使館發言人回應指，美國一方面口口聲聲希望中方恢復禁毒合作，一方面又悍然再次制裁中國實體和個人，嚴重侵害有關企業和個人合法權益，中方對此予以強烈譴責。

當中7個實體及6人來自中國，包括廣東惠州的尤里科技發展有限公司、深圳的的亞新通用機械有限公司、在香港註冊但位於深圳的亞新電子科技有限公司等。另外1個實體及3人來自墨西哥。美國財政部指，有關公司及個人參與出售壓丸機、模具及其他設備，在藥丸上印上假冒商標，再將假冒的芬太尼運往美國，導致多人死亡，並摧毀成千上萬的家庭，會致力運用所有權力打擊生產非法藥物的幫兇，破壞這些藥物的生產及構成的威脅。

中國駐美大使館發言人回應指，美方實施此次制裁的藉口是這些中國實體和個人向美國和墨西哥銷售壓片機、模具等設備，但眾所周知壓片機和模具為普通商品，具有合法用途，強調美國國內毒品氾濫根源在美國自身。發言人批評，美方對中國企業和公民的制裁將為中美禁毒合作製造進一步障礙，如美方真心實意想解決國內毒品問題，就應反躬自省，停止甩鍋推責，中方將繼續採取必要措施維護中國企業和個人合法權益。