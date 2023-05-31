台教育部率團參加美洲教育者年會　拓展高科技合作

美洲教育者年會周二（30日）在美國華盛頓開幕，正在訪美的台灣教育部次長劉孟奇率團參加，希望透過這次訪問進一步加強與美方教育合作，讓台美大學有更多交流與深化的機會。美國在台協會主席羅森伯格則表示，這是向國際教育社群推廣台灣的重要場所。

24間台灣大專院校共60多人參與這次美洲教育者年會，羅森伯格、美國國務院教育及文化事務局副助理國務卿羅森茨威格等官員出席台灣展攤的開幕儀式。劉孟奇表示，語言教育合作是台美教育交流的重要部分，美國需大量華語教育人才；台灣在推動雙語人才方面，也需美方提供優質教學師資。此外，台美在半導體、量子科技、人工智能等高科技研究，都有很多合作機會，目前進展良好。

羅森柏格致詞時表示，美台在今年2月舉行第3次台美教育倡議高層對話，重申擴大雙邊教育合作，透過台教育部此次率團訪美，美台雙邊討論持續交流合作機會，這天揭幕的台灣展攤正是向國際教育社群推廣台灣。台駐美代表蕭美琴則指，台美教育合作將持續擴大，培訓社會所需人才，並促進雙邊人民更堅實夥伴關係與了解。