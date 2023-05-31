國台辦稱兩岸旅遊毋須協商　批民進黨損害旅業利益

中國大陸於本月19日宣布開放台灣旅行團赴陸，惟台灣有關部門稱需先啟動「觀光小兩會」與陸方溝通協商，至今未解除台灣旅行社組團赴陸的禁令。周二（31日）在北京舉行的記者會上，大陸國辦發言人朱鳳蓮批評民進黨當局不解除禁令，只會損害台灣民眾和旅遊業界的利益，不得人心。另對台立法院長游錫堃日前訪美，陸方堅決反對美台開展任何形式的官方往來。

朱鳳蓮指，陸委會聲稱需要旅遊「小兩會」協商是完全站不住腳，陸方一貫秉持台灣同胞在兩岸之間便利的往來，台灣民眾赴陸旅遊早在30年前已逐漸形成常態，根本不需兩岸協商。台方明令禁止台灣民眾赴大陸團隊遊，是過去多年來從沒有過。她表示，相比兩岸的做法，誰在為台灣同胞和旅遊業界着想，誰站在他們利益對立面，答案一目了然。另就台灣人凌友詩擔任中國大陸全國人大代表被陸委會罰款，朱鳳蓮批評民進黨當局所作所為，再次暴露其破壞兩岸關係和平發展、謀求「台獨」分裂的本質。

有記者問，台灣總統蔡英文日前呼籲島內政黨及政治人物不要為選舉利益，販賣戰爭恐懼。朱鳳蓮回應稱，民進黨當局貼靠外部勢力挑釁大陸，極力渲染所謂大陸威脅，又對外大肆求購武器，引發島內民眾對「台獨」導致戰爭的深切憂慮。她強調，民進黨不放棄「台獨」立場，就是戰爭恐懼的始作俑者。針對台灣防務部門早前證實美國對台提供5億美元（約39億港元）軍援已實施，首批便攜式刺針導彈亦運抵，朱鳳蓮重申陸方堅決反對美國打「台灣牌」，企圖把台灣打造成「豪豬」，實質是在毀台、害台，把台灣人當成炮灰。