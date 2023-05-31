華籲烏克蘭危機當事方　避免危及核設施

聯合國安理會周二（30日）審議烏克蘭核設施安全問題，中國常駐聯合國副代表耿爽呼籲有關當事方堅持人道精神、科學理性、溝通合作，嚴格遵守核安全公約等相關國際法，避免採取任何危及核設施的行為，全力避免任何意外發生。他強調，核電站安全安保問題只是烏克蘭危機其中一面，其解決最終取決於危機政治解決前景。

耿爽表示，烏克蘭危機仍在跌宕，形勢依然嚴峻。他提到，扎波羅熱核電站及周邊地區的軍事行動仍接連發生，外部電力供應曾數度中斷，有關設施多次受損，區內軍事風險有增無減，中方深感擔憂。他認為，各方應着眼和平大局和共同安全，為重啟對話和妥善解決包括核電站安全在內的相關問題創造有利條件，有重要影響的國家更應發揮負責任、建設性作用，而不是拱火澆油。

同日在安理會敍利亞政治人道問題公開會上，耿爽指敍利亞重返阿拉伯國家聯盟，為區內國家團結自強注入新動力，中方希望有關各方抓住機遇加強對話。他亦希望域外國家充分尊重地區國家和人民的意願，停止阻撓中東國家對話和解進程，努力為敍利亞問題的政治解決提供良好條件。