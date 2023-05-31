內地打擊電訊網絡新型犯罪　去年破案46.4萬宗

全國打擊治理電訊網絡新型違法犯罪工作電視電話會議，周二（30日）在北京召開。會上指出，去年全國共破案46.4萬宗，緝捕電訊網絡詐騙犯罪集團頭目和骨幹351人。各地區各部門採取一系列綜合性防範舉措，有效壓制案件高發態勢，推動電訊網絡詐騙發案連續17個月同比下降。

會上稱，公安部建立分級分類預警勸阻機制，累計向各地推送預警指令2.4億條；工信部持續提升行業監測、預警、處置能力，累計攔截詐騙電話21億次、短訊24.2億條，處置涉案域名網址266萬個；中央網信辦封堵境外涉詐網址79.9萬個、IP位址3.8萬個；人民銀行持續優化涉詐資金查控，協助公安機關緊急攔截涉案資金3,180多億元人民幣（約3,507億港元）。中宣部、公安部、教育部、財政部等組織開展宣傳活動，提升群眾識騙防騙能力。

公安部部長王小洪當日在會上強調，要進一步加大打擊力度，堅決打掉犯罪分子的囂張氣燄，確保電訊網絡詐騙犯罪多發高發態勢得到有效遏制；並要進一步織密防護網絡，加強技術反制、預警勸阻、資金返還和宣傳防範，最大限度預防案件發生、減少群眾財產損失；亦要進一步抓好源頭管控、深化行業治理，全力擠壓涉詐違法犯罪活動空間。