記者採訪教師溺亡案　3人攔路圍毆落網

貴州省畢節市一個水電站日前放水，導致兩名教師溺亡。一名內媒記者周二（30日）前往織金縣採訪此事，卻有一輛麵包車攔路，隨後遭到車上3人毆打，據報打人者已被控制。織金縣公安局貓場派出所周三（31日）表示，縣公安局已就此案成立專案組調查，正在辦理中，一切訊息以官方發布為準。

知情人士透露，該記者周一（29日）抵達織金縣採訪教師溺亡事件，周二上午來到一名死者家屬所在的布底村採訪，一名陌生男子盤問其姓名、哪裏人、從哪裏來等資料，該記者因對方不肯透露身份及盤問目的，未回答這些問題，惟其後便遭不明人士毆打。其所屬媒體一名相關負責人周三凌晨在朋友圈發文，譴責打人者的暴力行徑，稱記者遭圍毆一分多鐘，打人者砸碎其手機和眼鏡，臨行前還抹去記者車門把手上的指紋。

受害記者仍在醫院治療觀察，表示打人者已經到案，他們的身份尚未得到官方確認。一份織金縣人民醫院出具的門急診病歷顯示，記者的傷勢初步診斷為額部頭皮血腫，左面部、上唇、左前臂和右眼挫傷，左手環指淺表擦傷。織金縣公安局指揮中心工作人員表示，公安機關正在調查核實，具體情況需和公安機關的政工部門聯繫。