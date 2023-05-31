深圳發布推動AI發展方案　建設城市級算力平台

繼北京市和上海市後，廣東深圳市周三（31日）發布《深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案（2023—2024年）》。新方案指出，要建設城市級算力統籌調度平台，實現「算力一網化、統籌一體化、調度一站式」，確保全市可統籌的公共智能算力及相關網絡帶寬保持國內領先水平。當局將加大財政資金投入力度，形成規模1,000億元人民幣（約1,118億港元）的人工智能基金群。

新方案強調要強化智能算力集群供給，增強關鍵核心技術與產品創新能力，提升產業集聚水平，打造全域全時場景應用，強化數據和人才要素供給及其他保障措施等。新方案要求聚集政府、企業等智能算力資源，與周邊城市加強智能算力合作，謀劃共建粵港澳大灣區智能算力統籌調度平台。市政府另要建設企業級智能算力平台，聯合香港企業、科研機構、高校等，打造深港人工智能算力賦能中心。

在打造全域全時場景應用方面，新方案要求在公共服務、城市治理和千行百業方面，配合人工智能AI技術應用。其中推進「千行百業＋AI」，實施人工智能軟件應用示範扶持計劃，鼓勵金融、商務、工業、交通等行業企業基於人工智能技術對現有生產、服務和管理方式進行升級；推動人工智能在設備故障檢測和故障診斷、基於視覺的表面缺陷檢測、智能分揀等製造業領域的應用；加強製造業數據的採集、利用、開發，孵化高度智能化的生產機械人。