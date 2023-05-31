美偵察機距廣東沿岸僅50公里　軍事專家指驅離合理

美國空軍RC135偵察機上周五（26日）抵近偵察中國沿岸時，在南海上空遭解放軍殲16戰機攔截。中國官媒周三（31日）報道，美軍偵察機當日最近時離廣東省揭陽市惠來縣海岸線約50公里。有軍事專家指出，解放軍出動戰機驅離完全必要及合理。

報道引述開源數據顯示，執行任務的美軍偵察機型號為RC135V，編號是64-14841。它從日本沖繩縣駐日美軍嘉手納空軍基地起飛，向西南方飛至中國東南省份外海。軍事專家傅前哨表示，美軍偵察機幾乎是貼着中國領海線飛行，如此近距離活動之目的不言自明。另一匿名空軍專家稱，美國長期以來一直派遣多型偵察機對華抵近偵察，旨在獲得空中、地水面、水下及電磁空間的全域立體情報。一旦發生衝突，情報數據將直接支撐美軍目標選擇和攻擊任務規劃。因此，偵察機抵近偵察不但是明目張膽的挑釁，而且直接威脅國家安全，任何國家都不可能置之不理。

對於美方指控中方戰機作出不必要的挑釁機動動作，專家指「在對方飛機飛行航向的前方高速通過，然後向遠離大陸海岸的方向轉彎，就是向對方示警並要求其盡快向我機指示方向轉彎，遠離我方空域。這種警示性機動通常會進行多次，直至外機改變航向為止」。傅前哨則指出，上述飛行動作「警告意味明顯」，算是較為輕微的警告動作，如果美軍戰機嚴重危害中國國家安全，相信解放軍會採取其他行動。