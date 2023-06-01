圍毆採訪教師溺亡案記者　畢節市3警被拘留

內媒一名記者周二（5月30日）在貴州省畢節市織金縣採訪一宗教師溺亡事件時，遭不明來歷人士毆打，並砸碎記者手機和眼鏡。貴州省畢節市聯合調查組周四（6月1日）指，打人者為馬場派出所一名副所長和兩名輔警。縣公安局已拘留上述3人，並作出免職及解聘處分；縣委則提名免去馬場鎮鎮長的職務。

周二下午6時22分，織金縣公安局貓場派出所接獲記者李某某報警稱在織金縣引子渡水電站被打。警員到場初步核實後，將李某某送院檢查，醫院診斷為多發性軟組織挫傷。當日李某某在織金縣貓場鎮沙壩村發現有一輛車跟隨，於是用手機拍下對方照片，之後下車向尾隨車輛上的熊某等人了解情況。織金縣公安局馬場派出所副所長熊某、馬場派出所警務輔助人員李某、馬場派出所警務輔助人員陶某隨即下車，阻止李某某繼續拍攝，期間打傷對方，導致他的手機、眼鏡等物品受損。

公安機關決定依法對熊某、陶某處以行政拘留20日，對李某處以行政拘留15日處分。織金縣委決定免去負有領導責任的彭某某馬場鎮黨委副書記職務、提名免去其馬場鎮鎮長職務。聯合調查組向記者李某某、新聞媒體和社會各界致歉，會加強幹部隊伍教育管理。