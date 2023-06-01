中國城市人才吸引力排名　北京上海深圳居前三

內地一間著名招聘中介近日發布《中國城市人才吸引力排名：2023》榜單，顯示從人才吸引力指數觀察，去年北京、上海、深圳位居前3名，一線城市、長三角珠三角人才集聚，高能級城亡人才跨區流動性上升。

在中國最具人才吸引力城市TOP100排行榜中，東部城市佔比超過70%，排前10的是北京、上海、深圳、廣州、杭州、南京、成都、蘇州、武漢、無錫。從人才淨流入佔比看，去年北上深廣人才淨流入佔比分別為1.5%、1.9%、1.1%、0.7%，其中以上海最高。2018至2022年，上海人才淨流入佔比分別為0.9%、0.5%、1.2%、2.1%、1.9%，人才集聚明顯。上海人才流出佔比於2019至2022年從4.8%降至2.3%，降幅明顯。

報告分析，上海經濟體量大，而且增長穩定，近5年來人才吸引力指數始終保持前三。人才流入上海主要是因為上海的經濟體量大、薪酬水準高，新經濟促進政策初見成效且人才引進政策放寬。從去向看，北京和上海互為人才流出目標城市的第一位，北京流向上海與上海流向北京的人才比值為0.89，反映從北京流向上海的人才少於上海流向北京。