美媒：曾有華客聲稱迷路　圖闖阿拉斯加軍事基地

美媒周三（5月31日）報道，美國阿拉斯加州的軍事設施成為間諜目標之一，有美國軍人透露近年有聲稱是迷路遊客的中國公民，企圖闖入阿拉斯加的美軍設施，被懷疑是中國間諜。

知情美國軍人表示，曾有中國公民駕駛汽車越過韋恩賴特堡陸軍基地（Fort Wainwright）的檢查哨站，最終被攔住。經搜查，車上發現一架無人機，而車內人士自稱是迷路的遊客。雖然很多同類事件被官方認為是外國旅客觀賞北極光或其他景色時犯下無心之失，但部分人似乎是為了解美國在阿拉斯加的軍事能力，一名陸軍軍官直言不是所有人都是遊客，而是外國間諜。美國退役空軍中將德普圖拉（David Deptula）擔心，間諜除了拍攝軍事基地內部照片，也可能會在基地設施內留下可接收敏感通訊的裝置。針對可疑間諜行為，美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）表示，美軍正採取一系列措施確保阿拉斯加基地的安全。

中國駐美國大使館發言人回應指，有關中國間諜的指控純屬惡意編造。阿拉斯加州共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）表示，不管是中國的間諜氣球、俄羅斯的「熊式」轟炸機，或是在阿拉斯加有疑似中國間諜的報道，都表明美國處於一個以中俄為首的新威權侵略時代。阿拉斯加有3座大型軍事基地，除韋恩賴特堡陸軍基地外，還有埃爾門多夫—理查森聯合基地和艾爾森空軍基地。