昭通暴雨引發山洪釀3死1失蹤　巴中冧山泥堵路

雲南省昭通市彞良縣周三（5月31日）起持續暴雨，周四（6月1日）兩河鎮山洪上漲，河流水位超越警戒線。周四上午10時許，內媒從權威訊息源獲知，此次暴雨造成彞良縣兩河鎮兩河社區田壩組一戶居民3人死亡、1人失聯，搜救工作正在進行中。

周四上午有兩河鎮村民在網上發影片求助稱，當地一名老人家的4個孫兒在暴雨過後下落不明。據了解，災害發生後，彞良縣委、縣政府相關領導和縣公安、消防、民政、應急救援等部門即趕赴現場搶險救援和核查災情。另據知情人透露，目前彞良縣兩河鎮學生正在進行安全轉移。有關兩河鎮暴雨災情具體災情，仍待彞良官方通報。

除雲南外，四川省巴中市周三同樣出現強降雨天氣，局部出現暴雨，造成G244線南江段突發泥石流，石塊、淤泥沖上路面，堵塞公路隧道。事發後，相關路段已實施交通管制。截至周四上午9時，道路搶通工作還在進行中。據中央氣象台預報顯示，未來三天，青海、甘肅、陝西、四川、重慶及貴州等地部分地區將有中到大雨，局部地區有暴雨到大暴雨。周四上午10時，中央氣象台繼續發布強對流天氣藍色預警，預計周四下午2時至周五（6月2日）下午2時，內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧、貴州等地部分地區有8至10級雷暴大風或冰雹天氣；部分地區將有短時強降雨。