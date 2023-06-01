未協助解決性騷擾　民進黨副秘書長停職受查

台灣民進黨一名前婦女部員工周三（5月31日）在網上披露，去年9月執行工作任務時遭承攬黨部工作的導演性騷擾，時任婦女部主任、現任副秘書長許嘉恬卻未有妥善處理。民進黨周四（6月1日）宣布許嘉恬即刻停職受查，並重申對性騷擾採取零容忍態度。總統府發言人林聿禪同日表示，總統蔡英文聽聞此事件後相當重視，對任何涉及性騷擾的事件表達嚴厲譴責，並支持民進黨中央黨部調查此案，務必確保當事人權益。

涉事前婦女部員工指，事件發生在一個她主責的專案，在攝影團隊回程的路上，導演趁大家上廂型車，昏暗欲睡長途之際，對她實施性騷擾，不僅用手撫摸自己後頸，還在下巴肩頭與胸上游移、愛撫與按摩。她事後向許嘉恬反映相關情況，對方在聽完後冷冷地反問：「所以呢？妳希望我做甚麼？」民進黨發言人林楚茵表示，黨主席賴清德已表態對於任何涉及性騷擾事件，黨中央絕對採取零容忍態度，希望類似事件同仁能在受保護情況下得到應有的調查真相及心理支持，整個黨中央的通報機制是否有所不足，該檢討就檢討、該認錯就認錯，務必全面保護同仁執行任務時的各項安全。

國民黨總統參選人侯友宜周四就此事提出多項疑問，包括為何掩蓋案情，民進黨跟加害者是否有利益共生的關係。他質疑賴清德長期以來有沒有關注有關議題，為何還把許嘉恬升為副秘書長等，呼籲對方出來說清楚。國民黨台北市議員徐巧芯則爆料指，該名涉嫌性騷導演曾出席民進黨台北市長候選人陳時中的影視產業座談會，質疑因為導演跟綠營高層熟悉，所以黨部主管才息事寧人。