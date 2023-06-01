高考在即 多地允考生決定是否戴口罩

內地即將迎來高考，是實施新冠疫情「乙類乙管」下首次高考。教育部網站周四（6月1日）提到，該部聯同國家衛生健康委、國家疾控局等部門，指導各地深入總結以往經驗做法，而多地亦明確提到考生可自主決定是否戴口罩考試。

教育部表示會堅持科學精準防疫，精準落實「乙類乙管」等要求，完善方案預案，針對不同考生情況分類設置考場，備足備用考場和工作人員，做好考生和工作人員考前健康監測，細化防疫措施，及時發布考試防疫要求。

在四川，瀘州市疾病預防控制中心同日稱，考生不要以為自己出現相關症狀就認定確診，呼籲考生不必過於擔心，應以平常心對待，不要給自己增添太多心理負擔。至於西藏自治區疾控中心周三（5月31日）也呼籲考生保持良好心態，不過要做好防護。

當談及考生應否戴口罩考試時，黑龍江雙鴨山市疾病預防控制中心表示，除特殊情況外，考生可自行決定是否佩戴口罩。雲南個舊市招生考試委員會則稱，普通考場考生自行決定是否佩戴口罩。至於貴州桐梓縣教育體育局也表示，考生進出考點、考場時需規範佩戴一次性醫用口罩，進入考場後自行決定是否佩戴口罩。