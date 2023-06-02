台指兩岸觀光開放應循機制協商　無關政治

台灣陸委會周四（6月1日）表示，兩岸觀光對等開放必須先循「小兩會」台旅會和大陸海旅會協商，解決現有的兩岸觀光交流問題，這無關任何政治前提；透過既有機制協商，不難達成共識，可早日促成雙向觀光開放。

陸委會副主委兼發言人詹志宏指出，小兩會是兩岸簽署協議推動的協商聯繫機制，交通部觀光局也是透過這個機制與對岸對等交流；稱國台辦不敢出面和陸委會談、海協會不敢出面和海基會談「沒關係」，就讓小兩會去負責。他舉例兩岸直航航點恢復，也是因航空小兩會彼此互動、溝通後慢慢增加航點，先前新冠疫情期間兩岸只有4個直航點，現在幾乎達到第9個、第10個航點開通，這就是彼此互動、磋商、安排後的共識和結果。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（5月31日）曾表示，大陸有關部門在本月19日宣布恢復旅行社經營台灣居民赴陸團隊旅遊業務，受到台灣旅遊業界和廣大台胞歡迎；陸委會聲稱需要旅遊小兩會協商，完全站不住腳。陸方一貫主張台灣同胞在兩岸之間便利往來，台灣民眾來大陸團隊遊，早在30年前就逐漸形成常態，根本不需要兩岸協商。