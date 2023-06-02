涉受賄兼濫權　西藏人大常委會前副主任被捕

最高人民檢察院周五（2日）發布消息指，西藏自治區人大常委會前黨組成員、副主任紀國剛涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪、國有公司人員濫用職權罪對他作出逮捕決定，該案正進一步辦理。

官方上月通報，紀國剛被開除黨籍及公職。他被指嚴重違背新時代黨的治藏方略和新發展理念，肆意濫用中央和地方專項資金，落實黨中央重大決策部署不力，不履行全面從嚴治黨主體責任，造成嚴重政治危害，對抗組織審查。他又涉長期接受私營企業主安排的高檔宴請，超標準配備使用公務車輛，利用職權和職務影響為親屬及他人違規安排工作，違規收受禮品禮金，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、項目審批等方面謀利。

現年60歲的紀國剛是吉林延吉人，有在職研究生學歷，經濟學博士。他早年在國家計委、國家發展改革委工作，曾任國家發展改革委固定資產投資司副司長、國家發展改革委固定資產投資司巡視員等，2012年出任西藏自治區發展和改革委員會黨組書記、副主任，2013年起任自治區政府黨組成員，自治區發展和改革委員會黨組副書記、主任，至2016年出任西藏自治區人大常委會副主任，惟於去年11月受查。