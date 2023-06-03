江歌母已收到劉鑫全額賠償　將全部捐出

中國籍女留學生江歌2016年在日本遇害之後，其母江秋蓮因女兒生前好友劉鑫（已改名劉暖曦）未及時施救，以生命糾紛權向對方提出起訴。案經兩次審理，山東省青島市中級人民法院去年底二審駁回劉女上訴，裁定其須賠償江母69.6萬元人民幣（約78萬港元）。江母周四（1日）表示，已收到全額賠償，相關款項將全數捐出。

江秋蓮周四在網上發影片稱，劉鑫的賠償款終於執行完畢，期間法院對劉鑫強制執行4次。江稱在女兒被害事件中，她始終是一個輸家。她指，雖然法院的判決彰顯了部分正義，但劉女這些年來利用江歌被害事件，收受大量的社會幫助和眾多網民的打賞，甚至在二審後在網上發起賠償款眾籌。最近，劉女又利用江歌被害事件積攢起來的人氣，開啟了賣茶生意。她認為，劉女並沒有真正受到法律的懲罰。

對江秋蓮提到「有近27萬元的款項是從她（劉鑫）個人證券和個人保險帳戶當中執行」，劉鑫周四對內媒表示與實際情況不符，賠償中大量款項是她向親友借來。有劉女的支持者也向內媒出示轉帳紀錄。劉女又提到，為湊齊賠償款項她已負債，「感到有壓力」，接下來她打算努力賺錢還債。她又稱，自己和社會脫節了很多，現在要慢慢恢復基本的人際交往能力，並做點小生意。對於劉女的說法，江秋蓮回應是她不嚴謹，又稱是聽法官說執行了劉女的證券和保險帳戶裏的錢，但沒問清楚具體執行了多少錢。