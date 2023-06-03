大陸釋出戰機垂直升降技術　台政客稱性價比高

作為中國大陸解放軍戰機最重要的設計單位之一、隸屬中國航空工業集團的成都飛機設計研究院，日前公布一款垂直升降隱形戰機的構型專利，令人聯想可能裝備到殲20戰機之上。台灣前立委蔡正元日前在網上節目中表示，大陸這次提出的「垂直升降」構想，與美國、俄羅斯、英國的現有技術相比，性價比（CP值）更高。

蔡正元稱，現代戰爭中跑道很容易損壞，當大陸解放軍擁有垂直升降的技術後，新型戰機無需太大的跑道就能起飛。戰機垂直升降需要使用到矢量引擎，相比一般引擎推力只有一個方向，矢量發動機噴嘴經過特殊設計，可以向不同方向噴射，除了垂直升降外，甚至能讓戰機做出如落葉飄動的飛行軌迹。根據大陸公布的最新文件，大陸研發的矢量引擎技術，性價比較英、美、俄三個更高。

不過大陸時事評論員張斌日前在陸媒發文指出，該種2個引擎串聯的雙發垂直升降隱形戰機技術，應是作為一個技術研究，用作一個技術的儲備。從現況來看，大陸應要集中精力提高在用得上、馬上要用的各種裝備生產，以及裝備快速的形成戰鬥力，沒必要鋪那麼大的一個攤子。