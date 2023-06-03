民進黨接連爆性騷擾案　蔡英文道歉

繼台灣民進黨一名前婦女部員工近日披露自己被性騷擾後，再有女性前黨工控訴遭前同事性騷擾。兩人均指摘上司處理不當，或未有作出處理。針對民進黨接連爆出性騷擾事件，台灣總統蔡英文周五（2日）發文道歉，呼籲外界不要做過多政治操作，避免受害者遭受二度傷害。行政院長陳建仁周六（3日）表示，政府對於性騷擾事件零容忍，建議建立安全有責的通報機制。

蔡英文發文稱，這兩天接連有受害者揭露曾在民進黨內遭受性騷擾，得知他們的受害經歷，感到很痛心，「身為前任黨主席，我責無旁貸，並向受害的朋友和社會大眾，表達最深的歉意」。蔡英文認為，受害者說出經歷時一定很煎熬，謝謝她們勇敢說出來，讓民進黨有機會反省錯誤。

性騷擾事件引起社會極大反應，蔡英文認為，此與民眾生活經驗息息相關，都可能會聽過或遭遇過類似經歷。惟每人面對類似事情時，做出的選擇、處理可能不盡相同，她認為必須嚴肅看待及尊重每個人的感受，保障所有人的安全和權益。民進黨中央黨部承諾將全力調查相關案件，全面檢討改進，並且公布改革方案，為民進黨建立性平友善的職場環境、更暢通的申訴管道。