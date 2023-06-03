內地夏季氣溫偏高　料現階段性高溫熱浪

內媒周六（3日）報道，今年3月至5月的春季全國平均氣溫總體偏高，季內氣溫起伏波動明顯，全國184個國家氣象站的日最高氣溫達極端事件標準，其中77站達到或超過歷史峰值，預計夏季大部分地區氣溫較往年同期偏高。

今年春季全國平均氣溫攝氏11.5℃，比往年同期偏高0.6℃，其中3月上旬及4月中旬氣溫均為歷史同期最高，偏高幅度超過1.5℃。春季全國降雨量總體偏少，較常年同期偏少8.1%，是2012年以來同期最少，華北和西北地區東部降雨則偏多。國家氣候中心組織預計6月至8月的夏季降雨情況將呈南北兩條多雨帶，黑龍江東部、浙江南部、廣東及廣西東部等地降雨偏多兩至五成，局部地區或出現極端性強降雨水；華東、華中、新疆等地高溫日數較常年同期偏多，可能出現階段性高溫熱浪。

另一方面，四川涼山州木里縣三桷埡鄉雞毛店村近日發生森林火災，現已進入清理餘火煙點階段。截至周五（2日）下午4時，火場外線已無明火，北線、南線、東線僅剩零星煙點。四川省森林消防總隊消防救援人員累計開設隔離帶12公里，撲打清理火線10公里，鋪設水帶44.3公里，並清理逾2,200處煙點、500處處置站桿倒木及2處架設攀崖木橋。