日媒：向沖繩運防空導彈應對中國　非為北韓

日本防衞省約一個月前向沖繩縣宮古、石垣、與那國三島，運送自衞隊愛國者三型防空導彈，防範北韓發射軍事偵察衞星。但日媒周五（6月2日）報道指，自衞隊內部傾向沒設想會發展到實際擊落的情況，有幹部直言是用北韓發射作為藉口，其實是設想台灣突發事態而移動部隊，未按照計劃建立攔截態勢亦沒問題。

報道指，北韓周三（5月31日）發射衞星時，原計劃在石垣島展開活動的填埋地「南NU濱」未見愛國者三型防空導彈的蹤影。防衞省相關人士稱，因應颱風逼近，石垣島未把愛國者三型設在設施外，在宮古島和與那國島上攔截導彈的發射器亦處於收起狀態。防衞相濱田靖一在東京的記者會上被問到相關情況時，只表示不回答運用的詳情。

日本外相林芳正周五另在東京的駐日外國記者協會舉行記者會，強調與中國保持對話的重要性。他提到，上月七大工業國集團（G7）峰會首腦聲明寫入與中國「構建具有建設性且穩定的關係」，強調將在包括首腦間在內的所有層面保持密切對話。他指出，改善日中關係需要雙方努力，日方將繼續要求在東海和南海加強活動的中國採取負責任的行動。