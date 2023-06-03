小學美術簿印涉黃二維碼　印刷廠報警回收

浙江杭州市一名王姓女子周五（2日）爆料，孩子就讀小學派發的美術簿上印有二維碼，掃描後竟發現是一個色情網站。王女直言這是學校派發的，斥「簡直太離譜了」。多個地區的小學均反映有類似情況，掃描後出現同一個色情網站。印刷廠負責人表示，剛剛得悉情況，目前已報警。

網傳照片顯示，涉事美術簿封面的右上角寫有「中國教育裝備行業協會團體標準產品」，背面有「中國環境標誌產品」和「衞生安全認證標誌產品」的標誌，而二維碼則排列在最右邊。用手機掃碼該二維碼，立即跳轉出一個色情網站。上湖州安吉縣、臨安區等有多名小學家長發現同樣情況，有小學教師表示，他所在的學校正使用這種美術作業簿。

該美術簿由杭州華星印務有限公司印製，該公司位於浙江桐廬，印製廠相關負責人證實，二維碼確實是出廠就有的，當時印製這個二維碼是為了介紹企業。該負責人稱：「可能網站被黑客入侵了，現在已經報案了。」桐廬縣教育局相關工作人員則指，該廠商域名今年3月過期，被黃色網站搶注。當局已對本縣義務教育段學校所有該廠作業簿進行排查、收回、封存，目前在桐廬流通的該廠作業簿未出現上述情況。