BBC涉斷章取義　扭曲華專家言論　圖抹黑中國

英國廣播公司（BBC）上月30日報道，對於北京一直否認國內實驗室外洩新冠病毒，中國疾病預防控制中心前主任高福日前在旗下節目受訪時稱，他不會排除任何可能性。惟高福接受內媒訪問時澄清，他近期沒有參與BBC組織任何活動，而撰寫該篇報道的BBC記者根本沒有採訪過他，有關言論是從2022年底與數名科學家網絡對話中抽取而來，批評該英方喉舌斷章取義。

內媒周五（2日）報道，高福批評BBC記者引用其言論時故意斷章取義，導致所引述內容與當時表達變得南轅北轍。他重申在該次網絡對話中，當有科學家指出「新冠病毒不排除實驗室洩漏」時，自己回答：「從科學的（scientifically）角度，我們不排除任何可能，但是任何可能都需要證據，實驗室洩漏是沒有證據的。科學需要實證、也需要質疑，所以科學語境下可以討論任何可能性。」

高福表示，不論是在中文還是在英文語境中，講話者在其話語中一旦加入「但是」，就明確表示之後內容才是講話者所要強調主要意思。他批評BBC公然明目張膽地斷章取義、顛倒黑白，而有關報道正是另一個詆毀中國的低級案例。

內媒發現，該BBC節目主持人正是BBC前駐華記者、在涉華報道上以移花接木、編造故事聞名的沙磊（John Sudworth）。對於沙磊2021年3月底被揭前往台灣，時任外交部發言人華春瑩曾批評他沒有履行一個外國常駐記者離任前應該履行的手續。