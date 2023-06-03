研究揭大腦「生理時鐘」位置　具里程碑意義

中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院近日研究發現，人類大腦視交叉上核（SCN）神經元的初級縴毛是調控機體節律的細胞器，相當於人們常說「生理時鐘」的位置，不僅對認識節晝夜律本質和治療節律紊亂所致疾病具有里程碑意義，也為調控節律新藥研發開闢全新路徑。相關研究周五（2日）在國際頂級學術期刊《科學》在線發表。

研究人員通過對腦切片縴毛結搆的連續觀察，發現縴毛節律性變化的特殊現象，並歷經數年探索揭示了縴毛具有調節晝夜節律的功能。研究員李慧艷介紹，大腦視交叉神經上核區域是晝夜節律的指揮中樞，又稱中樞時鐘。其神經元的初級縴毛在每個神經元細胞膜上只有一根，猶如天線結搆，它每24小時伸縮一次，如同生理時鐘指針，通過它可調整機體節律和調節時差。

晝夜節律俗稱生理時鐘，是生物為了適應地球自轉產生的晝夜更替，而形成的一種節律生命活動規律，一直被認為是生物體內一種無形時鐘，精密調控着機體重要生理功能。節律如果失常，可引起睡眠障礙、代謝紊亂、免疫力下降，嚴重可引致腫瘤、糖尿病、精神異常等重大疾病，當前國際上尚未能研究出基於生物節律的有效治療藥物。