華驅逐艦台海加速超前攔截美艦　僅距離137米

中美防長在新加坡同場出席亞洲安全論壇「香格里拉對話」之際，美國印太司令部周日（4日）證實，美國海軍導彈驅逐艦鍾雲號上周六（3日）與加拿大皇家海軍護衞艦蒙特利爾號穿越台灣海峽期間，遭一艘中國解放軍軍艦加速超前近距離攔截，鍾雲號與中方軍艦僅相距約137米。

印太司令部指出，在穿越台海期間，解放軍052D型驅逐艦蘇州號在鍾雲號附近以不安全方式活動，蘇州號從左舷超越鍾雲號，並在不足140米處越過鍾雲號船首。鍾雲號保持航向並減速至10節，以避免碰撞。蘇州號之後再在約1,828米外第2次越過鍾雲號，並保持在鍾雲號的左舷船首一方。蘇州號最接近鍾雲號的點是137米，前者行為違反國際水域安全通行的海上道路規則。

蒙特利爾號目擊全程，事件最先由加拿大傳媒報道。報道指，涉事中國軍艦當時加速駛至並切入到鍾雲號前方，警告鍾雲號若不轉航，兩艦就會相撞。鍾雲號則要求中國軍艦遠離，中國艦隻在最後一刻改變航道，鍾雲號亦被迫減速和改變航線。蒙特利爾號指揮官芒福德（Paul Mountford）形容解放軍不專業，顯然事件由中國人挑起，中方在上述行動前曾透過無線電作宣布，明顯是有意為之。他希望這是獨立事件，不會再發生，強調事發的台海海域是國際水域。