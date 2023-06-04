立委陷性騷擾指控　國民黨承諾調查

台灣政壇性騷擾風波持續，資深傳媒人董成瑜上周六（3日）指控前花蓮縣長、現任國民黨立委傅崐萁曾性騷擾她，更指傅若認為自己清白，可請當時也在場的前台北市長郝龍斌澄清。郝回覆稱，對該場餐會已無清楚記憶；國民黨已對此事展開調查。

董成瑜在社交網表示，2014年參加一個飯局時，坐在她旁邊的一名時任縣長「抓起我手，講了一些關於手的無關痛癢的話，我慢慢抽回，不想發作」。該縣長突然站起來，抱住她的頭下去，她立刻掙脫並大聲斥罵對方。

董成瑜稱，縣長當時指着她的衣服說：「我知道你穿甚麼牌子！」。她認為，對方的意思是，「你這奢侈虛榮的女人也不是好東西」。她怒氣難消，拿起包包立刻離開。董指出，等電梯時縣長助理神色驚惶地跑來道歉不迭，大概是擔心她會張揚。

董說，這名縣長如今是一名立委。傅崐萁之後發聲明稱，從未利用權力關係對女性或下屬有任何性騷擾。董成瑜反駁：「看到傅崐萁的最新聲明，我不禁失笑。原先因為感到厭惡而不想提及他的名字。既然如此，我就正式告訴大家，就是他。」

董續稱，如果傅認為自己清白，可以請郝龍斌出來為他澄清。我相信郝龍斌前市長是誠實的人。國民黨回應時說，已啟動黨內性平調查機制，並依照事實及證據處理。