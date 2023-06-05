網傳黃渤放棄資助　女孩父母澄清內容不實

黃渤（右）表示，與女孩的相識是一場美好的緣分。

內地演員黃渤早前在一期綜藝節目中，幫助廣西壯族自治區桂林市一名農村女孩。惟近日有謠言指黃渤因對方家庭重男輕女而放棄資助。母親上周六（3日）澄清黃渤當時只是完成女孩的生日願望，跟資助行為無關，並不存在重男輕女等指控。

有關綜藝節目在5年前拍攝，當時節目內容是藝人受外務工家長所託，完成留守兒童生日願望。女孩當時表示想要一部學習機，獲黃渤贈送平板電腦及智能手錶。然而近日網上傳出，因為重男輕女，手錶及生日蛋糕後來轉交給弟弟，嫲嫲甚至掌摑女孩。

女孩父母接受訪問時澄清，一家都是疼愛女兒，重男輕女是謠言。手錶沒有給弟弟，是孩子自己搞丟；至於蛋糕則是女兒愛弟弟，主動分享。二人重申此後沒有向黃渤或者節目組索要任何東西，包括要求黃渤助養孩子，並感謝對方送禮。

黃渤同日在社交網表示，與女孩的相識是一場美好的緣分，對方後來也經常向自己分享取得的成績。他希望外界可以釋疑，給孩子一個安靜的空間。村支部書記處亦表示，女孩所在家庭2020年脫貧，女孩的父母分別在同省桂林市和龍勝縣務工，家中生活和就學就醫已得到保障。