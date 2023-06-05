北大女生疑因非處女自殺亡　男友被控虐待周三宣判

北京大學法學院女學生包麗疑被男友牟某翰嫌棄並非處子之身，4年前服藥自殺身亡。內媒其後報道，包女生前曾遭牟男提出拍裸照、先懷孕再流產、做絕育手術等要求。包母受訪曾稱不會放棄追究牟男法律責任，北京海淀區人民檢察院前年2月20日以虐待罪向牟男提起公訴。包母周日（4日）表示，案件將於周三（7日）上午9時在海淀區人民法院公開宣判。

包母稱，她現在人在廣東東莞，案件宣判當日會到北京等待宣判結果，「作為被害人家屬，我們當然希望法院能有公正的判決結果」。她表示，這麼多年因為女兒的事情心情一直很沉重。事發後，牟男的家人一直沒跟她聯絡。包母曾在訪問中表示，女兒和牟男戀愛期間，遭對方嫌棄有過戀愛經歷、不是處女，對方又不想分手，卻以此折磨她。針對包母的指控，牟男曾回應稱，包女自殺後他接受過警方問詢，不認為自己的行為是對包女精神控制，「我不明白，甚麼是精神控制」。

2019年10月9日，包女在北京市某賓館服藥自殺，經搶救仍「腦死亡」。2020年4月11日，包女在醫院離世。前年1月29日，包母稱牟男涉嫌虐待罪被逮捕後，該案曾退回公安機關補充偵查，後再移送檢察院。案件原定於去年6月23日開審，但之後延至同年7月5日左右開庭，包母同時對牟男提出刑事附帶民事訴訟。