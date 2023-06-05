網民控水果海鮮店「劏客」　三亞市監局介入

海南三亞市近日有網民爆料，在當地購買水果、海鮮時，出現缺斤少両等情況；自備海蝦到海鮮加工店代為烹煮時「被宰」，店方擅自更換較便宜的海蝦。三亞市市場監督管理局周一（5日）發布消息稱，派員到場實地走訪調查，暫未發現違規情況。當局將嘗試多個渠道聯繫爆料網民，進一步調查核實相關訊息。

網民上周五（2日）發布題為「三亞被宰記」的影片，指在三亞吃水果被騙，秤具不準；海鮮加工店加工費用昂貴，原本價值逾400元（人民幣，下同，約447港元）的草蝦加工費需600元（約671港元）；經加工後，部分蝦被掉包成價格較便宜的蝦。三亞市監局通報，經執法人員調取閉路電視畫面調查，未發現海鮮銷售商家和加工店存在掉包及故意攙雜的違法行為。

通報指，涉事網民曾光顧的海鮮店舖出售的蝦類價格，符合當地海鮮調控價格；而加工店明碼標價，單據上也有消費者簽名。網民提及的掉包海蝦問題，當局調查核實，其購買蝦類品種為草蝦，但菜碟中混有5隻南美白對蝦，惟非加工店掉包，而是海鮮售賣店舖工作人員在不知情下混入其他品種的蝦。店方道歉並補償對方約一斤草蝦。三亞市監局強調會加大市場監管力度，嚴厲打擊各類違法違規行為，堅決維護市場秩序。