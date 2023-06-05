美助獲北約Link 22技術　料加強與台軍互操作性

台媒周日（4日）報道，台國防部戰規司長李世強中將上月25日證實，美國將協助台灣取得北約的Link 22數據鏈系統技術，並為台軍現有的迅安系統「博勝專案」升級準備。報道引述分析師指，這有助加強台灣作為準「主要非北約盟友」的地位，並提升台軍跟美國及其盟友的互操作性。

在台立法院外交及國防委員會備詢時，有立委關注Link 22能否與中山科學研究院、台軍裝備等連結。李世強回應，台軍自身裝備間的連結沒有問題，但此升級案的目的就是為了與美方連結。台軍將升級現有迅安系統，並整合由中科院研製的指揮管制系統、導彈及平台，經評估後認為Link 22數據鏈系統技術最合適。

報道指，台灣軍方目前使用美國打造的Link 16來連結美製武器的數據鏈，但與其他國家武器系統沒法連結，甚至已被大陸的XS-3、DTS-03兩套鏈路系統超越。有台灣軍事專家表示，若與北京發生戰爭，Link 22非常重要，能助美供台即時情報和作戰計劃。另有專家指出，此舉將大大改善台軍部隊的戰鬥效能，台海一旦發生衝突而北約選擇助台，台灣將能迅速連上北約系統。