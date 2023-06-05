華駐日大使斥日對華半導體設限　將是美國獨贏

日本經濟產業省上月公布，針對23種半導體製造設備的出口設限，將在7月23日正式生效。此措施被指是針對中國，亦被視為配合美國限制中國製造先進晶片能力所採取的措施。中國駐日本大使吳江浩近日回應稱，如果日方執意對中日半導體合作設限，將是美國獨贏。

中國駐日本大使館周一（5日）在官網發布消息指，吳江浩於上周五（2日）出席日本國際貿易促進協會交流會並發表演講，他指如果日方執意對中日半導體合作設限，失去的不僅是中國巨大的市場，更是日本自身的商業信譽和半導體產業的未來。他又指，美國的目的是重新確立半導體霸權，如按美國設計的套路走下去，結果只會有一個，那就是中日雙輸，而美國獨贏。

吳江浩認為，當前中日關係形勢嚴峻複雜，遇到不少新問題、新風險、新挑戰，特別是美國因素已經成為影響中日關係穩定發展的最大外部挑戰。為了維護中日經貿合作健康發展，雙方要警惕抵制「去風險化」，此實質是人為削弱、割裂與中國的經濟聯繫，搞「去中國化」。中方促請日方看清形勢，作出理性決策，雙方共同維護開放暢通的產供鏈，維護兩國民眾的切身福祉。