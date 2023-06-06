中國駐洪都拉斯使館開館　約200人參與儀式

中國駐洪都拉斯使館開館儀式周一（5日）在首都特古西加爾巴舉行。儀式現場先後奏響兩國國歌。隨後中國駐洪都拉斯使館臨時代辦于波與洪外交部長雷納共同為使館揭牌。

于波在現場致辭中表示，一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，是國際大義、大勢所趨、人心所向。洪方以開闊戰略視野和堅定政治意志，抓住歷史機遇作出承認一個中國原則的重要決斷，成為中國第182個建交國，中方對此表示高度讚賞。建交不到3月，雙方迅速對接各領域交流合作，不斷凝聚起推動兩國關係發展的共識和力量。

雷納在致辭中對中國駐洪都拉斯使館開館表示祝賀。他表示，洪都拉斯與中國建交是洪方獨立自主的決定，有助於洪方發展多元化國際關係，加入世界主流。洪方將堅定恪守一個中國原則，希望兩國共同推動貿易合作，以改善洪基礎設施、助力減貧事業、創造就業機會，加強民眾福祉、促進社會繁榮。

洪第二副總統古鐵雷斯、政府官員及議會代表、駐洪外國使團及國際組織代表、在洪中資機構和華僑華人代表約200人參加開館儀式。