男遊客杭州玩水上活動溺亡　場地停業整頓

浙江省杭州市千島湖歡樂水世界日前有多名遊客疑玩水上活動時落水，事後一名遊客失蹤。內媒周一（5日）報道稱，失蹤遊客已死亡，涉事場所正停業整頓。

報道稱，上周六（3日）5名遊客表示在千島湖歡樂水世界玩「飛魚」項目時翻船，各人都掉進水裏，還有一名遊客沒有被救上岸。事後有消防員、民警趕到現場，救援人員在湖面搜救直到深夜。千島湖歡樂水世界周一透過官方微信說明事件稱，上周六下午3時40分左右，福建籍遊客陳某輝在玩飛魚項目時意外落水失蹤，其下湖時有穿救生衣。現場負責人報警後，經水警、港航執法大隊及救援隊救援人員現場搜救，周日（4日）下午2時03分陳某輝被打撈上岸，確認已無生命體徵。相關部門正在調查事件發生原因。

杭州市淳安縣應急管理局值班工作人員周一對內媒稱，歡樂水世界整個水上項目全部停業整頓。死者為家中獨子，原本打算今年年底結婚，事發時正參加公司組織的活動。「飛魚」項目是由水上電單車拖拽橡皮艇，遊客坐在橡皮艇上，當速度快時，橡皮艇頭部會翹起甚至能接近垂直，像在水面「飛翔」。有死者好友稱，事發時水上電單車上只由一人駕駛，無救生員。