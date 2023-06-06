男子遭拐賣26年後欲告人販子　檢方稱已過追訴期

河北青年牛雨航26年前被拐，至今未尋回親生父母，兩年前卻意外找到當年涉嫌拐賣他的人。今年3月他向警方報案，誰知警方認為該案已過追訴期，決定不予立案。牛雨航近日表示，將以自訴方式向法院提起訴訟，要求追究5名涉事人販子的相關責任。

1997年，還是手抱男嬰的牛雨航被自稱是他親戚的3名男女，帶到河北邯鄲涉縣西戌鎮東戌村，以9,000人民幣（約1萬港元）給牛的養父母收養。牛長大後，養父母向他講述了他的身世，並鼓勵他尋親。2020年，牛在公益尋人網站登記了尋親訊息，並提供了DNA訊息。2021年3月，在有關人員幫助下，他找到當年有份將他帶到河北的吳某某聯絡方式。

今年3月9日，牛前往陝西紫陽縣、漢陰縣尋找線索，欲與吳某某等人當面對質，但對方卻避而不見或含糊其詞。牛於是向紫陽縣警方報案，警方卻認為該案已過追訴期，決定不予立案。他不服，向紫陽縣檢察院申請立案監督。上月31日，紫陽縣檢察院向他簽發的《立案監督審查通知書》內容顯示，根據相關規定，他被拐賣一案已過追訴時效，公安機關不立案決定符合法律規定。他表示，目前最大心願是找回親生父母。