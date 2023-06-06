藉拍宣傳片摸女導演胸　前市長助手公開道歉

台灣民進黨再爆性騷擾案，周一（5日）一名女導演在Facebook發文指控，2010年獲時任高雄市長陳菊辦公室主任洪智坤邀請拍宣傳片，卻在汽車旅館遭對方熊抱、摸胸。洪智坤周二（6日）凌晨在社交網就事件公開道歉。現任監察院長陳菊同日發聲明稱，對事件感到非常難過和愧疚，認為是不可原諒，給予最嚴厲的譴責。

女導演稱，當年收到洪智坤的邀請，希望為高雄年底的市長選舉拍攝宣傳片。誰知之後討論拍攝的會議愈改愈晚，女導演甚至被送到汽車旅館討論劇本。洪智坤當時表示想幫該名女導演完成夢想，條件卻是「只要偶爾可以讓我任性一下」，之後更對其熊抱、摸胸。女導演續稱，事發後收到對方辦公室給她內有大額現金的信封，質疑是「封口費」。

洪智坤周二凌晨在Facebook回應稱，「給人不好的感受，一定是我的錯誤」，又強調「我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯」。台媒指，洪智坤雖患有小兒麻痹症，卻是綠營幕僚圈「鬼才型人物」，曾任高雄市政府市政顧問，2010年市長選舉時，擔任當時高雄市長陳菊辦公室主任，深獲陳菊信任。2014年六都市長選舉時，洪智坤為時任台北市長候選人柯文哲的文膽，以文筆犀利、反應敏捷見稱。柯當選後，洪智坤便擔任台北市政府市政顧問，之後到台南市政府擔任無給職市政顧問。柯文哲周二被問及此事時，表示事發於2010年，「跟我有甚麼關係」。