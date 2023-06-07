內地防疫降級後首場高考今舉行　1291萬考生破紀錄

內地周三（7日）迎來新冠「乙類乙管」後首次高考開考，今年全國高考報名人數達1,291萬人，比去年增加98萬人，再創歷史新高。今年高考，各地都將防範手機作弊作為重中之重，多地考場首次配備使用智能安檢門。防疫方面，教育部今年未對高考是否戴口罩問題作統一的硬性安排。

全國統考於周三至周四（8日）舉行，部分省市區因考試科目設置不同，周五和周六（9和10日）也安排了考試科目。近三年全國報考人數持續增長，今年多個省市區的高考報名人數也破紀錄。湖南省教育考試院數據顯示，今年該省高考報名人數共68.4萬，比去年增加2.9萬，再創新高。海南省今年參加高考人數約7萬人，較去年增加6,195人，創5年來新高。廣西壯族自治區高考統考報名人數今年亦高達46萬餘人，比去年增加2萬多人，同比增長5.5%，考生規模連續8年大幅增長。

多地近期出台措施保障考生順利考試，為保證考試安全，多部門開展淨化涉考網絡環境、打擊銷售作弊器材、打擊替考作弊等專項行動，綜合治理考試環境。其中，浙江的高考試卷由專人專車護送，並全程開啟監控，各個涉考場所同步遠程監控、全視角監管。此外，多地教育考試機構明確表示，一般情況下考生進入普通考場就座後，可自行決定是否戴口罩。考生如感染新冠或出現相關症狀，則要向學校或當地考試機構報告，可在備用考場或應急考場應考。