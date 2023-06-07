論文揭華開發相控陣雷達　覆蓋中國南部至澳洲北部

中國科學家上周三（5月31日）發表的一份論文揭露，中國正建造新型有源相控陣雷達，可探測4,500公里外的彈道導彈，相當於中國南部到澳洲北部的距離。研究提出引入高鐵技術使用的電容，令雷達適用於帶電力推進系統的較新型解放軍艦艇，有望讓中國海軍取得重要優勢。

論文題為《載有新型有源相控陣雷達的電力船舶供電系統研究》，研究使用參數顯示，新型有源相控陣雷達監視區域覆蓋近程低空至超遠程，可追蹤3,500公里內的多個目標，大約是到美國關島的距離。該款雷達由數萬個發送和接收組件構成，將對供電系統產生脈衝型衝擊，輸出功率峰值為30兆瓦，足以破壞現有任何軍艦電路。

研究採用中國南車集團公司的電容作為緩衝器，計算確認可消除新型有源相控陣雷達的脈衝型衝擊。整個供電系統重略微超過1噸，可裝載在一艘船舶上，系統僅需235千瓦儲備容量即可負載供電，可由主流軍艦上的發電機來處理。但有北京雷達科學家質疑，當下在軍艦安裝30兆瓦雷達「或多或少是科學幻想」。美國佛羅里達州的32兆瓦雷達佔地超過2.3萬平方米，相當於3個足球場。