爆警員圍毆記者後　涉事派出所竟榮升「一級」

貴州省公安廳周一（5日）公示全省擬申報2022至2023年度一級公安派出所和已命名一級公安派出所名單，近日發生毆打記者事件的畢節市織金縣馬場派出所「榜上有名」，引起關注。內媒周二（6日）從省公安廳治安總隊獲悉，該派出所已從名單中移除。

報道指出，在「已命名一級派出所（165個）」名單中，畢節市佔28個，其中織金縣公安局馬場派出所在列，有關公示日期從周一起至周六（10日）結束。上月30日，馬場派出所副所長熊某、輔警李某、陶某曾毆打記者李某某，致其面部等多處軟組織挫傷，又造成李某某手機、眼鏡等物品損壞。對此，不少網民質疑為甚麼毆打記者的派出所竟獲申報一級派出所。

貴州省公安廳治安總隊工作人員周二對內媒表示，一級公安派出所是由省廳上報給公安部，屬於全國性，但對於已命名的一級公安派出所也會有降級的情況，原因包括工作表現下降，或出現了民警違法違紀、重大負面輿情。該工作人員又表示，馬場派出所已經從最新的一級派出所公示名單中移除，原因與記者採訪遭圍毆一事有關。記者其後確認公示名單中畢節市已命名一級派出所減至27個，馬場派出所已不在其中。