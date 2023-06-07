美陸軍部長：一旦開戰　中國可能不只面對美國

美國陸軍部長沃姆思（Christine Wormuth）周二（6日）在國務院轄下紐約外籍記者中心作簡報，表示美國與中國都不希望戰爭，戰爭不符合兩國利益，雙方應讓區域緊張局勢降溫。但美方關切中國在區內脅迫行徑，以聯合盟友與夥伴演練等方式加強阻嚇力，防止北京武力犯台。

沃姆思提到，美方關切中方在區內具脅迫性以及咄咄逼人的行徑，美方試圖確保中國軍方高層認定對台動武時機未成熟。她指出，美方透過在區內展現可恃戰力加強阻嚇力，並藉太平洋通道系列演習讓美國陸軍參與、展現陸空聯合攻擊作戰能力、運用M142高機動性多管火箭系統等武器，展現美軍能和區域盟友及夥伴協同作戰，能打贏任何一場可能要打的仗。

沃姆思認為，俄烏戰爭對中國深具啟示意義，一旦爆發戰爭，中國很可能不只面對美國，而是多國組成的聯盟，美國致力拓展區內軍事基地協議，將在印太地區爆發衝突時產生作用。她又指，美中關係十分緊張，如美國防長奧斯汀和中方有暢通溝通渠道，將深具價值。對於美國試圖圍堵中國的指控，她稱中國只要沒提出遭國際法院駁回的廣泛主權聲索，便毋須擔心。