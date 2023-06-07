台政大校友爆陳芳明涉性騷擾　倡撤以其命名講座

台灣性騷擾風波燒至學術屆，政治大學（政大）台灣文學研究所（台文所）校友、台灣社運人士江昺崙周二（6日）深夜於社交網發文稱，誠心建議政大撤換「陳芳明人文講座」，原因是耳聞過作家陳芳明「不堪的故事」。政大周三（7日）回應稱，此事將依性別平等法相關流程秉公調查處理。

江昺崙自稱不是當事人，也沒有一手證據，但在就讀政大的時候，身為政大台文所的學生，也耳聞過陳芳明不堪的故事。例如「堅持」跟女助理單獨留在山上工作（文學院在山上），「堅持」在該所聚會後單獨開車載女助理回家。貼文又指，陳芳明帶女助理參加餐會，導致對方在餐會上被其他賓客口頭「吃豆腐」。江解釋，「堅持」的意思是旁人有委婉協助拒絕，但陳芳明不為所動，其他老師當時也有提醒女學生「自己留心一點」。

政大周三回應，校方堅定捍衞性別平權，未來也會強化防制性騷擾政策和教育，提供全體師生平等、安全的學習環境。校方又稱，陳芳明退休後已無在校授課，也未指導任何學生，但仍可就事件調查。陳芳明是台灣知名作家兼民主運動人士，曾流亡海外多年，1988年返台後曾任民進黨文宣部副主任，亦曾於台灣多家大學任教，2005年創立政大台文所，2018年退休後仍擔任講座教授並授課至2021年。政大台文所2017年為進行台文、歷史等推廣工作，設立「陳芳明人文講座」。