王丹被控強制性交未遂　大學決議中止聘任流程

台灣前政治工作者李姓男子本月2日發文，指控民運領袖王丹2014年6月6日在美國一間酒店對他強吻及性騷擾，王丹否認並拒絕道歉。李男周三（7日）到台北地檢署提告強制性交未遂罪，相關證據靜待司法調查。台灣清華大學同日表示，社會所日前召開教評會決議中止王丹的兼任客座助理教授聘任流程，會後也接獲對方致函撤回繼續在該校教書的請求。

李男受訪時表示，王丹為人師表，不應該做出這種事，只希望把過往遭遇說出來，並沒想到自己會站上法庭要求對方道歉。他又稱，事件進入司法程序，相信台灣法院，也希望王丹面對自己做過的事。對於近來有其他受害人指控王丹涉性騷擾，李男指部分過去的受害人跟他私下聯絡，清華大學性平會已啟動調查，無論受害人當時疑遭侵犯時是否該校學籍，均可向該校性平會申訴。

王丹周三在社交網發文表示，已提前結束美國史丹福大學智庫胡佛研究所訪問計劃，剛剛返台，接下來會坦誠面對司法檢視，不會逃避，只希望司法秉公處理，還原事件真相。清華大學同日表示，王丹2010年至2017年曾擔任該校客座助理教授，校方去年9月到今年1月再邀他擔任社會學研究所的兼任客座助理教授，原定今年9月再開課，但現已取消。