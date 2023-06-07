男子入獄逾22年改判無罪　索償2067萬人民幣

內媒周二（6日）報道，河南省男子謝哲海1996年因捲入一宗故意殺人案，被判監22年3個月，共計8,143天。他去年底申訴成功，獲河南高院再審改判無罪，惟個人生活因此飽受困擾和艱苦，近日向法院申請國家賠償2,067萬元（人民幣，下同，約2,279萬港元），已獲受理。

1996年5月30日，周口市一名王姓女子遭打至重傷，經搶救無效死亡，當時25歲的謝哲海被警方認定為疑犯。案卷顯示，同年5月31日至7月16日間，謝哲海在偵查階段共有14次訊問筆錄，在6月6日前一直為無罪供述，至6月7日才翻供作多次有罪供述並被刑事拘留，2000年獲判無期徒刑，並在2018年9月經減刑獲釋。

謝哲海2019年2月向河南高院提出申訴，堅稱自己無罪，惟在同年8月被駁回，隨後再次提出申訴，終在去年11月獲改判無罪。再審判決書顯示，河南高院認為案件缺少認定謝哲海故意殺人的客觀證據，無直接證據證明其殺人行為，間接證據亦不能形成完整證據鏈條。謝哲海出獄後生活嚴重受影響，決定申請國家賠償，其中包括1,067萬元（約1,176萬港元）侵犯人身自由賠償金以及1,000萬元（約1,103萬港元）精神損害撫慰金，同時要求賠償義務機關在國家和省市級媒體公開賠禮道歉，恢復其名譽。