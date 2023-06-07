長榮溫哥華返台航班延誤逾22小時　乘客批缺水缺糧

台灣星宇航空早前有航班無法如期起飛，導致數百名乘客在東京成田機場打地鋪過夜，惹來不滿。台媒周三（7日）報道，長榮航空一班原定於周二（6日）凌晨2時自溫哥華飛往台北的航班，因飛機故障延遲起飛，導致乘客被迫滯留機場，期間長榮未提供足夠的水和食物，乘客又被迫睡在侯機大堂的地板和座椅上。最終航機延至周三凌晨零時30分才起飛，足足遲了22.5小時。

據乘客在社交網爆料稱，涉事的長榮班機BR09由波音777客機執飛。登機前10分鐘，航空公司才宣布因飛機故障要延遲6小時起飛，但在當地早上7時再宣布無法修復而取消航班。乘客滯留期間，長榮只提供每人一瓶水、一片餅乾和一罐水果罐頭，不足以滿足6小時跨夜的延誤和早餐的需求。後來在乘客抗議下，長榮才在給予每人25美元（約195港元）的現金券。爆料者又稱，另由於乘客只能席地而睡，導致很多女性和兒童「着涼」，次日長榮在壓力下才給部分乘客酒店現金券。

乘客指出，根據加國法規，航班延誤時間超過9小時，航空公司就應該給予旅客賠償。但長榮當地代表一再推諉，只提供當地交通部的投訴渠道，批評長榮逃避責任。對此，長榮回應，涉事航班在出發前出現異常訊號，經檢查後要進一步更換零件，導致延誤起飛。長榮稱，由於航班延誤期間機場內餐廳已關閉，因此公司先行於候機室準備點心、飲用水及提供毛氈供旅客使用。當航班確認需再次延誤之後，公司已隨即安排旅客退關並依旅客之需求，協助安排替代航班和住宿、返家或餐飲等服務。對此次延誤造成旅客不便，長榮深感歉意。