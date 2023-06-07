男子殺妻埋屍自家後院判死緩　遺屬不服

安徽省界首市代橋鎮男子張某偉涉嫌殺妻，並埋屍自家後院，15年後始供認犯罪，案件於周二（6日）宣判。內媒周三（7日）引述死者楊娟（化名）的弟弟指，法院判處張某偉死刑，但緩期兩年執行。其弟表示不服該判決，當庭申請抗訴，刑附民賠償4萬餘元人民幣（約4.4萬港元）不符合預期。

楊娟2007年5月失蹤，自此音信全無，家屬知道她與夫家不睦，多次向公安機關反映，稱楊娟可能已經遇害，懷疑被張某偉殺死，但未能提供有價值的線索。阜陽市公安局去年重啟偵辦此案，通過大量走訪，摸清張某偉及其家人的社會關係、現實表現等情況。由於沒客觀證據，加上張某偉拒絕配合調查，專案組決定採取指定居所監視居住措施，開展審訊攻堅。張某偉同年7月終如實交代，案發當年因口角衝突，殺害妻子並埋屍自家院內。

阜陽市中級人民法院今年2月在界首開庭審理，以故意殺人罪向張某偉提起公訴。楊娟的弟弟楊軍（化名）對內媒表示，張某偉在庭上承認殺妻埋屍，當日未當庭宣判。張某偉的兒子曾嘗試通過經濟賠償獲得諒解書，但楊軍拒絕和解，直言「死的是他媽媽，也是我姐姐，我們不要錢，只想給她討個公道」。曾有律師分析，無論是用枕頭捂死或其他手段，都是比較殘忍的殺人手段，不會影響量刑結果；而對於檢方指被告「坦白」，只是可以酌情從輕處罰，力度很小。