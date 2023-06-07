兩年輕母親種多肉植物創業　成功培育新品種

內蒙古自治區巴彥淖爾市一對90後女子在彼此結婚生子後，考慮到呼和浩特市賽罕區現代設施農業蓬勃發展，於是一起離鄉創業，在呼和浩特做起多肉植物的繁殖培育工作。如今不僅其規模愈做愈大，更培育出十幾個新品種，在當地多肉市場絕無僅有。

陳雯雯大學畢業後原本從事穩定工作，結婚生子後為了追求更好生活，決定走出舒適圈到更大的地方發展，於是邀請自己的好友兼同學盛芳一起闖蕩呼和浩特，承包種植大棚繁殖培育多肉植物。由於兩人此前並沒有相關經驗，她們曾去雲南、寧夏考察市場，學習培育技術，也去景德鎮訂做個性花盆，最終生意愈來愈好，也成為小有名氣的「花房姐妹」。

面對如今顧客愈來愈多，盛芳表示，現在很少人再問她「念大學後養花是不是浪費」，而她也將沉下心去思考，如何讓更多青年找到與廣袤鄉村相結合的人生價值，讓農業經營更加有效益、有奔頭，做一個優秀的「新農人」。陳雯雯則認為實現自己人生夢想的方式有很多種，現在既能發展花卉產業，又能照顧家人，既然選擇了，就要堅持不懈地走下去。