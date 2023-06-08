私人車位遭佔用　男子焊鐵柱堵霸佔車

浙江省紹興市一名男子近日因租用的車位遭其他車輛佔用，經多次交涉不果，事主於是在車位周圍焊接鐵柱，再堵住車位前後。事主揚言，對方出面道歉才會拆掉鐵柱。

徐姓男事主上周六（3日）晚開車返回小區停車場時，發現自己租用的車位有另一輛車停泊。他通過政府政務熱線聯絡上到涉事車輛車主，對方擺出不配合的態度，稱以為車位是公用，又指自己喝醉，無法移車。由於對方拒絕移車，徐先生一氣之下，第二天花1,000元（人民幣，下同，約1,100港元）找工人在車位周圍焊接鐵柱，鎖上車輛車輪，之後再把自己另外2輛車停在涉事車輛的前後。對方見無法移走車輛，於是報警，派出所聯絡徐先生調解，建議雙方進行民事訴訟。

徐先生周一（5日）對內媒表示，自己在停車場買了其他車位，由於位置不方便，所以向朋友租下上述車位，每月付對方3,000元（約3,300港元）。徐先生指，小區所有車位都是私人車位，沒有公共車位，對方的說法完全是無中生有。他強調這樣做目的是整治這種隨便佔用車位的行為，只要對方道歉，停車費、賠償都不要。