柯文哲稱台灣人只想在釣魚島捕魚　藍營批放棄主權

正在日本訪問的台灣民眾黨主席兼總統參選人柯文哲周二（6日）提到有主權爭議的釣魚島，他指一般台灣人不是想要那塊土地，而是希望可以在那裏捕魚。外界質疑柯文哲是放棄主權，藍營則批評柯文哲是想選總統的人，卻不捍衞釣魚島主權，直指這不是一塊土地的問題，而是中華民國主權的問題。

柯文哲周三（7日）再被問及釣魚島議題，他解釋自己的意思是先解決民生問題，有爭議的之後再處理。他去蘇澳漁港時，漁民曾抱怨現在捕魚受到很多限制，被驅趕或罰錢，所以要先解決民生問題，不要為了一直爭主權，讓台灣漁民不能捕魚，這更嚴重。國民黨團總召曾銘宗直言，不管誰當選台灣總統，釣魚島都是中華民國領土，這是擔任總統最基本的要求。國民黨總統參選人侯友宜競選工作室強調，釣魚島屬中華民國領土是事實，台灣領導人應拚全力捍衞，堅持主權，沒有任何退讓空間，有領土才有領海及經濟海域，才能讓台灣漁民自由與安全地捕魚。

另外，柯文哲向日媒指出，中國大陸對台灣提出的對話條件，要求台灣承認雙方曾確認過的九二共識，即台灣與大陸同屬「一個中國」，問題在於北京無提供九二共識的清晰定義，若他當選台灣總統，會向陸方問清楚，但目前無計劃訪陸。他又指，在擔任台北市長時，他沒有接受大陸提出的共識，而大陸接受他主張的「兩岸一家親」並進一步對話。