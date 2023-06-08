內地上月各種自然災害　造成958.4萬人次受災

江西上月河水暴漲，有河流曾出現超警以上洪水。

應急管理部周三（7日）發布5月內地自然災害情況，顯示上月發生3次冷空氣過程，42條河流發生超警以上洪水。而自然災害以洪澇、風雹、乾旱災害為主，並出現低溫冷凍和雪災、地震、地質災害等，各種自然災害共造成958.4萬人次受災。

全國上月發生5次區域性強降雨過程，江西、福建等地遭受洪澇災害，全國面平均降水量57毫米，較常年同期偏少18%。3次沙塵過程影響北方地區，對空氣質量、交通運輸造成影響。部分地區大風、低溫雨雪等災害性天氣致使果樹、棉花等作物受災和設施農業受損，各種低溫冷凍和雪災造成雲南、新疆等9省區40.3萬人次受災，農作物受災面積175.3千公頃。

5月中旬，西部和南部旱情有所緩解，但中東部部分地區旱情仍然持續。全國共發生24宗森林火災，主要發生在廣西、雲南、四川等地，並有3宗草原火災，均發生在內蒙古。此外，全國上月發生14次黎克特制4級以上地震，其中最大震級為5月2日雲南保山市隆陽區發生的5.2級地震，造成6.2萬人受災，1.3萬間房屋不同程度損壞，部分交通、電力等基礎設施受損。