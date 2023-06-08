嘉義大學系主任涉性騷擾女生　趁開會摟抱摸腰

台灣嘉義大學一名碩士女生在網上指控，於今年3月被一名體育系的男性主任摟抱、十指緊扣、摸腰、挖褲上破洞，事後要看精神科醫生。校方周四（8日）表示，已受理學生申訴，啟動性別平等調查，涉事教師停職受查。

女學生聲稱，涉事黃姓教師是她的論文指導老師，對方在開會時會不定時擁抱她，十指緊扣看她的指甲圖案。女學生有慢性腎病，老師便上下來回摸她的腰說「呼呼我的腎」。女學生穿上有破洞的褲時，老師便挖褲上的洞；她穿着胸前有英文字的衣服時，老師便盯着字母。女學生向學校申訴後，老師哭着致電她要求撤銷申訴，甚至請其他老師幫口。學校性平會開會判斷黃老師是否要停職接受調查，卻未通過。女學生投訴學校沒有安排保護措施，令她在畢業禮上看到老師時情緒崩潰，要由家人帶走，她至今仍需到精神科覆診。

校方表示，事發於今年3月30日，4月18日受理女學生申訴，同日立即啟動性平調查。5月8日，校方安排雙方當事人進行調查訪談，以釐清事實，調查持續進行。在調查訪談期間，校方已提醒雙方當事人勿私下聯絡或透過網絡、通訊軟件或其他方式散布事件資訊。女學生於5月9日向性平會提出調整網上授課要求，校方已同意以保障女學生的受教權。學校亦已書面通知黃老師暫時停職至9月10日，以便調查。